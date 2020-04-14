50 sağlık çalışanı BAİBÜ’de misafir ediliyor

Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli, koronavirüsle mücadele eden, çoğunluğu hemşirelerden oluşan 50 sağlık çalışanının konakladığı BAİBÜ Sosyal Tesisleri’nde kapsamlı dezenfeksiyon yapıldı. Dezenfeksiyon uygulaması olarak kullanılan ULV soğuk sisleme yöntemi, virüs ve bakterilere karşı etkinliğini yaklaşık iki hafta boyunca sürdürebiliyor. Dezenfeksiyon işlemlerinin belirli aralıklarla yapılması kararlaştırıldı.

“HER BİRİNİZE NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZDIR”

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Rektörlüğü ise, Sosyal Tesislerde misafir edilen sağlık çalışanlarının konforunun sağlanması adına sabah ve akşam çorba ikramı yanında, BAİBÜ logosu bulunan porselen tabak ve kupa hediye etti. BAİBÜ Rektörü Alişarlı’nın sağlık çalışanlarına teşekkür mesajını içeren imzalı bir kart da hediyelerin yanında verildi. Alişarlı’nın mesajında; “Değerli sağlık çalışanlarımız; tüm dünyada etkisini sürdüren salgın neticesinde zor bir dönemden geçmekteyiz. Sizler kendi sağlıklarınız uğruna, hayat kurtarmak için aileniz ve tüm sosyal imkânlardan feragat ederek gece gündüz özveriyle çalışmaktasınız. Her birinize ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağlık çalışanlarımıza tahsis ettiğimiz BAİBÜ Sosyal Tesislerimizde sizlerin konforu için elimizden geleni yapmaktayız. Bu kapsamda BAİBÜ Rektörlüğü olarak sizlere; saat 07:00-07:30 saatleri ile akşam 17:00-18:00 arasında çorba ikramımız olacaktır. Sizler için ayrılan kupa, tabak ve kaşık Rektörlüğümüzün hediyesidir. Bu zor günlerin tez zamanda geçmesini diler, çalışmalarınızda kolaylık ve başarı dilerim“ ifadeleri yer aldı.