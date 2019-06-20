50 üreticiyle Bolu’da bir araya geldi

Haber: BMA

Çalışmalarını "Sizin için iyi, Gezegen için iyi" misyonu ile sürdüren ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde hammadde tedariki konusunda önemli çalışmalara imza atan Barilla Gıda, Trakya’daki üreticileriyle buluştu. Şirketin Bolu’daki üretim tesislerinde Tedarik Zinciri Direktörü Murat Bozkurt’un ev sahipliğinde düzenlenen ve iki gün süren organizasyona Trakya’dan 50 üretici ile birlikte Barilla yöneticileri katıldı.

Ekilebilir tarım alanlarının her geçen gün azaldığı, ulaşılabilir ve sürdürülebilir gıda ihtiyacının daha da arttığı günümüzde, hayata geçirdiği “Sürdürülebilir Tarım Projesi” kapsamında akademisyenler, araştırmacılar ve üreticilerle birlikte Türkiye'de durum buğdayı üretimini geliştirmeye dönük çalışmalar yürüten Barilla Gıda, düzenlenen organizasyonda tarladan sofraya uzanan tüm üretim modelini de Trakyalı üreticileriyle paylaştı.

Barilla'nın Türkiye'de ve faaliyet gösterdiği 100 ülkede tüm çalışmalarını "Sizin için iyi, Gezegen için iyi" misyonu ışığında daha iyi bir gelecek için yürüttüğünü belirten Barilla Türkiye Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler sorumlusu Dr. Hakan Göker, gerçekleştirdiği sunumla küresel gıda lideri Barilla'nın 142 yıllık öyküsünü ve gelişim sürecini paylaştı. Günümüzde sadece gıda üretmenin ve satmanın yeterli olmadığını belirten Göker, "Dünya geliştikçe ve değiştikçe sorunları da artıyor. İklim krizi ve gıda sisteminin adil olmayan, çelişkilerle dolu yapısı en temel sorunların başında geliyor. Barilla Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında benimsediği misyon ışığında sağlıklı ve güvenilir gıdalar üretiyor, insanları sağlıklı yaşam tarzlarını benimsemeleri için motive ediyor, gıdaya erişim ile toplumsal kapsayıcılık için yaptığı araştırmaları ve somut önerileri kamuoyuna sunuyor. Bunların yanında, sürdürülebilir tedarik zincirleri oluşturup üretim kaynaklı karbondioksit salımı ile su kullanımını azaltarak, gezegenin geleceği için somut adımlar atmaya devam ediyor. Türkiye’de Filiz Makarna ile 45’inci, Barilla Gıda olarak 25’inci yılımızı kutluyoruz. Sizlerin yetiştirdiği eşsiz buğdaylarla her gün Türkiye’de yüzbinlerce sofranın vazgeçilmezi oluyoruz” dedi.

Organizasyonda Barilla Gıda Tedarik Zinciri Direktörü Murat Bozkurt ise makarnanın tarladan fabrikaya, oradan da sofraya kadar uzanan üretim sürecini üreticilerle paylaştı. Makarnanın ana hammaddesi olan durum buğdayının sürdürülebilir üretimi konusunda çiftçiler, akademik kuruluşlar ve uzmanlarla birlikte son 20 yılda birçok araştırma yaptıklarını ve proje yürüttüklerini belirten Bozkurt şöyle konuştu; “Üç yıl önce Barilla Gıda’ya özgü model ile Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Ege Bölgesi’nden sonra Trakya’da da çalışmalara başladık. Üç yılda yapılan çalışmalarla, bölgede neredeyse durma noktasına gelen durum buğdayı üretiminin önemli bir hacme ulaşabileceğine sizlerle birlikte tanık olduk. Barilla’nın iş modeli, çiftçilerimizin, akademisyenlerimizin ve iş ortaklarımızın katkısı ile makarna endüstrisinde çıtayı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz. Tüm endüstriyi geliştirecek adımlar atmaya devam edeceğiz.”

Türkiye'nin verimli toprakları ve uygulanacak yöntemler ile makarnalık buğdayda tamamen kendine yeten, hatta ihracat yapan bir ülke olabileceğini belirten Bozkurt, "Hedefimiz; çiftçilerimize, üreticilerimize doğrudan katkı sağlayan, çevresel etkileri azaltan, teknolojiyi ve verimliliği kanıtlanmış ileri teknikleri kullanarak, yüksek kaliteli buğday üretimiyle, daha yüksek katma değer yaratan bir iş birliği zinciri kurmak. Bu noktada sözleşmeli tarımı destekliyor, iş modellerimizden biri olarak belirliyoruz" dedi.

Barilla Gıda'nın çeyrek asra yakın süredir makarnalık buğdayda sözleşmeli tarım çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiğini kaydeden Murat Bozkurt; "Güneydoğu Anadolu'da başladığımız yolculuğu İç Anadolu ve Ege Bölgesi’nde devam ettirdik. Son 3 yıldır Trakya da bu zincire eklendi. Üreticilerimizin, durum buğdayı tarımının maliyetlerini ve çevresel etkilerini düşürerek daha yüksek verim almalarını hedefleyen modelimizle, emeklerinin karşılığını almaları en büyük mutluluğumuz. Trakya, sözleşmeli ve sürdürülebilir tarımda bizin için bir rüya ya da tesadüf değil. Yunanistan, dünyanın dört bir yanına ürettiği makarnalık buğdayları ihraç ediyor. Biz de değerli topraklara, çiftliklere, çiftçilere sahibiz. Önümüzdeki yıllarda çiftçilerimiz ve iş ortaklarımız ile el ele vererek, teknolojinin de desteğiyle, hedeflerimizin üzerinde bir başarıya ulaşacağız” açıklamasını yaptı.

Toplantıda çiftçilerle kaliteli durum buğdayı üretim süreci, verimliliğin yanı sıra sürdürülebilir ve sözleşmeli tarım programı kapsamında ulaşılan sonuçları da paylaşan Murat Bozkurt ayrıca üretim süreci için geliştirilen, İtalya ve Yunanistan’dan sonra Türkiye’de de kullanıma alınacak olan “Erken uyarı ve karar destek sistemi” hakkında bilgi paylaştı. Barilla Gıda yöneticileri ile Trakyalı çiftçiler toplantı sonrasında makarnanın tüm üretim süreçlerini fabrika gezisinde yakından inceledi.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2019, 15:18