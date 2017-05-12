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12 Mayıs 2017 Cuma
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    • 50. Yıl İzzet Baysal İlkokulu öğrencilerinden özel sergi

    50.Yıl İzzet Baysal İlkokulu öğrencileri Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nde sergi açtı.

    12 Mayıs 2017 Cuma 12:15
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    50. Yıl İzzet Baysal İlkokulu öğrencilerinden özel sergi

     

    50.Yıl İzzet Baysal İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri, Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nde telkari, taş boyama, elişi ve birçok farklı eserden oluşan bir sergi açtı. “Geçmişten Günümüze Mirasımız, Kültürümüz ve El Sanatlarımız” isimli sergi açılışına Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, 50.Yıl İzzet Baysal İlkokulu Müdürü İsmail Saykı, 4-C sınıfı öğretmeni Melek Demircioğlu’nun yanısıra çok sayıda öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan öğretmen Melek Demircioğlu, 2 aylık bir sürede öğrencilerinin el emeği eserleri ortaya çıkardıklarını belirtti ve gelecek nesilleri yetiştiren annelere teşekkür ederek Anneler Gününü kutladı. Okul Müdürü İsmail Saykı ise sanatın önemine dikkat çekerek, sergide emeği geçen başta öğrenciler olmak üzere öğretmenlere, velilere ve desteklerinden dolayı Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi çalışanlarına teşekkür etti.  Geleceğin teminatı çocukların bilgi ve beceri yönünden yetiştirilmesinin önemli olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, sanatın topluma katmış olduğu değerin ve sanata değer veren bir neslin yetişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Davarcıoğlu ayrıca, serginin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenlere, velilere ve minik öğrencilere teşekkür etti.4-C sınıfı öğrencilerinin hazırlamış olduğu eserler, sergiye katılanlar tarafından büyük beğeni topladı.

    Anahtar Kelimeler: 50.Yıl, İzzet, Baysal, İlkokulu, öğrencileri

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