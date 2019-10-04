50 yıl önce 50 yıl sonra

Bolulu 3 arkadaş 50 yıl önce ortaokul zamanında verdikleri pozun aynısını 50 yıl sonra bir daha vererek, birbirleriyle hasret giderdiler.

50 yıl önce 50 yıl sonra

Haber: C. Kutay AYKAN

Şu an 64 yaşında olan ve Bolu’nun tanımış esnaflarından, eski Belediye Meclis üyesi Ercan Üsküp, Antalya Defterdarlığından emekli olan Murat Korkmaz, Akçakoca Ticaret Meslek Lisesi emekli öğretmenlerinden Yalçın Telkeş, 50 yıl önce  Merkez Ortaokulu 3/D sınıfında öğrenim görürken, okulun bahçesinde verdikleri aynı pozu 50 yıl sonra bir kez daha vererek, anılarını tazelediler.

Fotoğrafın çekildiğinde 14 yaşında olduklarını belirten üç kafadar arkadaş, 50 yıl sonra aynı pozu vermekten mutluluk duyduklarını belirterek; “Aynı okullarda aynı sınıflarda beraber okuduk. Ne var ki ekmek davası nedeniyle üçümüzde ayrılmak zorunda kaldık. Yıllar boyu hiç birbirimizi kaybetmedik ve görüşmelerimizi, dostluğumuzu sürdürdük. 50 yıl önce çektirdiğimiz fotoğrafın aynısı 50 yıl sonra vermemiz, bizim için çok anlamlı ve çok güzel oldu” dediler.

           

Esra Perçin

Esra Perçin

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