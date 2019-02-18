50 yıllık hasrete Müge Anlı son verdi

Haber: Esra Öztürk

ATV ekranlarında sabah kuşağında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına ilimizin Gerede ilçesinden başvuran Mustafa Karataş 1969 yılında 25 yaşındayken Avustralya aşçı olarak çalışmak için gidip bir daha kendisinden haber alamadığı kardeşini bulmak için başvurdu. Elinde sadece eski bir fotoğrafla programa başvuran Karataş, kayıp kardeşini bulmak için Müge Anlı’dan yardım istedi. Müge Anlı’nın ekranlardan çağrı yapması üzerine iki gün gibi kısa bir sürede çağrıya cevap veren Emin Akgün ile Geredeli Mustafa Karataş’ı kavuşturdu. Canlı yayında kardeşleri buluşturan Anlı’nın programında duygusal anlar yaşandı. Avustralya’dan programa bağlanan Emin Akgün önümüzdeki hafta İstanbul’a gelerek 50 yıldır hiç görüşemediği kardeşi Mustafa Karataş’la Müge Anlı’nın programında bir araya gelecek.