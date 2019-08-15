50 yolcu ölümden döndü

Haber: Erdal Tanrıverdi

Alınan bilgiye göre, Çorum'dan İstanbul istikametine giden Metro Turizm firmasına ait Sabri Ç. idaresindeki 34 FA 7999 plakalı yolcu otobüsü, ilimiz Gerede ilçesi Cankurtaran mevkisinde alev aldı. Otobüsün içindeki dumanı fark eden yolcuların durumu şoföre bildirmesi ile olası bir facianın önüne geçilmiş oldu. Şoför Metro Turizme bağlı otobüsü sağ şeride çektikten sonra yolcular araçtan indi.

Durumun bildirilmesi üzerine Ankara ve Gerede'den olay yerine gelen itfaiye ve orman ekipleri, yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcuların başka bir otobüse bindirilerek yollarına devam etmeleri sağlandı.

Otobüste bulunan üniversite öğrencisi Mustafa Siviş, “Mola için durduğumuz tesisten çıkıldı ve olayın olacağı belliydi. Araçtan duman filan geliyordu. Şoförler kendi aralarında bir şeyler yapmaya çalıştılar fakat işe yaramadı. Ondan sonra duman bastırdı otobüsün içerisini. İndiler aşağıya ve otobüsü tahliye etmeye başladılar. Kimsenin canına bir şey gelmedi” dedi.

Otobüsün tesise girmeden önce de hararet yaptığını iddia eden Siviş, “Olayda bariz bir ihmal var. Yolcular inerken otobüs alev almıştı. 5 dakika sonra patlamalar başladı. Otobüs doluydu” ifadelerini kullandı.

Yetkililer Ağustos ayı başında Balıkesir’de yaşanan ve 2’si çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği facia sonrası sıkı denetim uygularken, son olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2019, 10:23