500 bin liralık güvercinler



HABER:ESRA ÖZTÜRK

Toplam değeri 500 bin lira olan 180 güvercin, Bolu’dan Diyarbakır’da beslendikleri damlara kanat çırptı. Diyarbakır 21 Posta Güvercin Sevenler Derneği, fiyatları 500 lira ile 20 bin lira arasında değişen posta güvercinlerine yönelik yarışma düzenledi. 12 etaplı yarışmanın 11. etabı olan 720 kilometrelik Bolu etabı için yaklaşık 180 güvercine çip ve lastikli numaralar yerleştirildi. Bolu’dan bırakılan güvercinler arasında yarışmayı birincilikte tamamlayan kuşun sahibine kupa ve sürpriz ödül verileceği belirtildi. 21 Diyarbakır Posta Güvercin Sevenler Derneği Doğu ve Güneydoğu Dernek Topluluğu Başkan Yardımcısı İbrahim Çelik, Diyarbakır 21 Posta Derneği olarak 12 etapta yarışmalarına başladıklarını söyledi. Şu anki etaplarının 11’inci etap olduğunu belirten Çelik, “180 kuş toplanacak. Bolu’da salıncak kuşların uçuş mesafesi yaklaşık 720 kilometre olacak. 500 bin değerindeki kuşları havaya salacağız. Derneğimiz resmi dernektir 80 tane yarışçımız vardır. Hepsi de resmi şu anki arkadaşlarımız resmi olarak yarışıyorlar. Yarışın toplamı 12 etaptır. İlk yarışımız Elazığ’dan başlayıp Malatya, Sivas, Kayseri, Yozgat o bölgelerde şu anda 11. etaba gidiyoruz Bolu yarışına. Kuşlarımız ayağında çip dediğimiz sinyal alıcı var. O kuşları yarışa saldığımız zaman herkes kendi yerine geldiği zaman kendi yerinde saat dediğimiz kuşları okutan bir saatimiz var. Kuş eve geldiği zaman saati, dakikası, saniyesi hepsini yazmaktadır. Bir hobidir, ödül olarak da belli bir ödülümüz vardır. Final yarışı da Bolu yarışıdır. Sürpriz olacak herkese. Saat 05.30’da bıraktığımız zaman aynı gün içinde saat 3 gibi Diyarbakır’a geçiş yaparlar” dedi.

Kuş yarışmalarına katılan Ahmet Ok ise 69 kuşla yarışlara katıldığını, 69 kuştan şu anda elinde 10 tane kuş kaldığını söyledi. 11. etabın Bolu olduğunu aktaran Ok, “Genelde Belçika, Hollanda bu tarz ülkelerden kuş getirdik. Kuşlarımın değeri 2 ila 5 bin lira arasında değişiyor. Yarışı birinci tamamlamak istiyorum” diye konuştu.