500 bin tablet dağıtılacak

Haber: N. Halid Altundal

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Genel Kurulunda, bakanlığın 2021 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerine hitap etti. Bakan Ziya Selçuk yaptığı konuşmada yüz yüze eğitime de değindi. Yüz yüze eğitimle ilgili konunun salgın sürecinin seyrine göre değerlendirileceğini ve ayrıca duyurulacağını belirten Selçuk, "Burada bizim için esas olanın yüz yüze eğitim olduğunu ve bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını beklediğimizi ifade etmek isterim. Çocuklarımızın yüz yüze eğitimle daha fazla avantajlar elde edebilmesi için de köy okullarını ve benzeri durumdaki okulların 5 gün açılması konusunda hususi kararlar almıştık. Bu kararlara uygun zamanlarda tekrar devam edeceğiz” dedi.

500 BİN TABLET DAĞITILACAK

Bakan Selçuk konuşmasında ayrıca, ihtiyaç sahibi olan öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki tablet ve bilgisayar gereksinimlerini karşılamak için çalıştıklarını anlatarak, "Şimdiye kadar çeşitli kuruluşların da desteğiyle 150 bin civarında tablet dağıtıldı. Bakanlık olarak çalışmalarımız devam ediyor. 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tableti daha dağıtmış olacağız. 2021 Ocak ortasına kadar 300 bin ilave tableti dağıtmış olacağız. Bu tabletlerin tamamı internet bağlantılı" diye konuştu.

Bu tabletlerin öncelikli kimlere verileceğine dair bazı ölçütler belirlediklerini aktaran Selçuk, tabletlerle ilgili çalışmaların devam edeceğini açıkladı.