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05 Temmuz 2018 Perşembe
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    • 500 Bine kadar kredi imkanı

    Bolulu küçük esnafa can suyu sağlamak amacıyla kurulan Köroğlu Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi 5. Guruba yükseldi. Artık kooperatif üyelerine 125 bin liraya kadar kredi verme yetkisine sahip olduğu açıklandı.

    05 Temmuz 2018 Perşembe 10:34
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    500 Bine kadar kredi imkanı

    HABER:Gönül Olutürk

    22 Eylül 2017’de vefat eden Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Eski Başkanı Nihat Alpat Öztürk önderliğinde 2016 yılında kurulan Kooperatif kısa süre içerisinde esnafa katkı sağlamaya başladı. Kurucu Başkanı Öztürk’ün vefatının ardından Köroğlu Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı olan Mustafa Altındal yaptığı açıklamada, “Kooperatifimizi daha güçlü bir noktaya taşımak için ben ve yönetimdeki arkadaşlarım özveriyle, inançla ve severek çalışıyoruz. Bu çalışmaların meyvesini Bolu halkı almaya başladı. Kısa bir süre önce kurulmasına rağmen esnafımıza yüksek miktarda kredi imkanı sağladık. Esnafın kullandığı kredi vatandaşa biraz da olsa nefes aldırdı. Gurubumuzda yükselişe geçtik. 5. Guruba geçmekle, Kredi limitimiz 100 bin liradan 125 bin TL’ye çıktı. Taşıt edindirme kredisi 500 bin TL’ye, iş yeri edindirme kredisi 500.000 TL, 60 ve 120 ay vadelerle ve  % 0,5  faiz oranıyla esnafa kredi imkanı sunuyoruz.  Şartları kredi kullanmaya uygun esnaflara kredi veriyoruz. Kredi kullandırdığımız esnaflarımız, ödemelerini gününde yapıyorlar. Esnaf arkadaşlarımın ihtiyacı olduğu sürece Kooperatifimizle hizmetindeyiz’’ ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Bolulu, Küçük, Esnafa, Can, Suyu

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