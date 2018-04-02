Haber: Ceylan Beykoz

Yapılan fidan dikimi etkinliği öncesinde, Belkaraağaç Orman İşletme Şefi Koray Cantürk tarafından Akşemseddin Hafız İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrencilere ağaç sevgisi, ormanların görünen ve görünmeyen faydaları, ormanların nasıl korunacağı ve nasıl fidan dikilmesi gerektiği konularında bilgilendirme yapıldı. Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Çaydurt Orman İşletme Şefliği tarafından hazırlanan sahada, 114 Öğrenci ve 18 Öğretmen 500 Karaçam fidanını toprakla buluşturdu.

Aladağ Orman İşletme Müdürü Rıdvan Aksu ve Müdür Yardımcısı Osman Kara’nın da katıldığı “Bir fidan bin gelecek” parolasıyla gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinde renkli görüntüler yaşandı. Öğrenciler büyük bir istekle fidan dikimini gerçekleştirirken bir fidanın bin yaşam kaynağı olduğunu mutlulukla kavradılar. Etkinliğin sonunda öğrencilere hediyeler verilerek orman sevgisi konusunda bilinçlendirme sağlandı. "Bir Fidan Bin Gelecek" adıyla yola çıkan öğrenciler ayrıca "Kıyamet kopuyor olsa bile elinizdeki fidanı dikin" hadis-i şerifini de hatırlatarak yaşadıkları mutluluğu dile getirdiler.

Akşemseddin Hafız İmam Hatip Ortaokulu Öğretmen ve Yöneticileri, fidan yetiştirmenin insan yetiştirmek kadar büyük önem taşıdığının bilinciyle hareket ettiklerini söyleyerek, projenin gerçekleşmesinde kendilerine destek olan Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.