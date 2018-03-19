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19 Mart 2018 Pazartesi
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    • 500 kişilik dev tatbikat Bolu’da

    Ulusal UMKE Tatbikatı 3-5 Mayıs tarihleri arasında Bolu Yeniçağa’da gerçekleştirilecek.

    19 Mart 2018 Pazartesi 13:10
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    500 kişilik dev tatbikat Bolu’da

    Haber: Semih Baykal

    T.C. Sağlık Bakanlığınca oluşturulan ve 81 ilde faaliyetlerini yürütmekte olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin afete müdahale kapasitesinin artırılması, mevcut bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve diğer kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa çalışma ortamının sağlanabilmesi amacıyla yapılacak olan ULUSAL UMKE TATBİKATI 3-5 Mayıs tarihleri arasında Bolu Yeniçağa’da gerçekleştirilecek.

    Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Bolu İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol; “ Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan Ulusal UMKE Tatbikatının ilimizde yapılacak olması gurur verici.  T.C. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ilimize gelerek yerinde incelemelerde bulundular. Biz de ilimizin tüm imkanları dahilinde eksiksiz ve ilimizin adına yakışır bir tatbikat olması için çalışmalarımıza başladık. Ülkemizin pek çok ilinden yaklaşık 500 katılımcının katılacağı tatbikata başta ilgili Bakanlık yetkilileri ve Bolu Valiliği olmak üzere Yeniçağa Belediye Başkanımız Recayi Çağlar ve kurum müdürlerimize verecekleri destek ve imkânlardan ötürü teşekkür ederiz.” dedi.

    Tatbikatın ilimizde yapılmasının ilimiz için önemli bir kazanç olacağını ve yapılan tatbikat ile UMKE’nin bilgi ve becerilerinin tazeleneceğini belirten DEMİRKOL; bu tip tatbikatlar ile ilerde olası afetlerde ekiplerin çok daha hızlı ve etkin adımlar atabileceğini belirtti.  

    Anahtar Kelimeler: Ulusal, UMKE, Tatbikatı, 3-5, Mayıs

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