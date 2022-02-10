“500 lira gelen fatura 1800 lira geldi”

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’nun yukarı çarşı esnafı önceki aya göre 3’e katlayan elektrik faturalarına tepki gösterdi. Yukarı Çarşı’da Butik ürünleri satarak geçimini sağlayan esnaf Pakize Tanyeri, geçen ay 500 lira gelen faturasının bu ay bin 799 lira geldiğini ve dükkanının sadece 25 m2 olduğunu ifade etti. Öte yandan da pandemi döneminde zor zamanlardan geçtiklerini belirten esnaf, “Bize yardım edileceği yerde daha da zamlar geliyor” dedi.

Yukarı çarşıda şapka, cüzdan vb. ürünler satarak evine ekmek götüren Niyazi Sarıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Faturamıödemiyorum’ kampanyasına destek verdiğini ancak ticaret ile uğraştığı için elektriğinin kesilebileceği ve mum ışığında satmanın ne kadar doğru olabileceğini anlattı.

“VALLA ESNAF NE YAPACAĞI KONUSUNDA ŞAŞIRMIŞ DURUMDA”

Niyazi Sarıoğlu, “Normalde elektrik paramız 120-180 lira arasında gelirken bu ay 500 liraları bulduk. Normalde bazı arkadaşlarımız bin lira, iki bin lira kira parası verirken, şimdi bazı esnaflarımız kiradan yüksek fatura ödüyor. Valla esnaf ne yapacağı konusunda şaşırmış durumda. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz, yardım bekliyoruz. İnşallah bu konulara bir çözüm yolu bulunur. Pandeminden sonra bizim sattığımız ürünlerin fiyatları yüzde 50 falan artarken yapılan zamlar yüzde 125’leri buldu. Bir gecede oldu buda. Piyasada zaten bir durgunluk var. İnsanlara baktığımız zaman alım gücü git gide azalıyor.

“MUM IŞIĞINDA DA ÜRÜNLERİ SATMAK NE DERECEDE DOĞRU OLABİLİR BİLEMİYORUM”

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Faturamıödemiyorum’ diyerek başlattığı kampanyayı desteklediğini belirten Niyazı Sarıoğlu, “Ben desteklerim ama biz ticaretle uğraşıyoruz. Ödemezsek bizim elektriğimiz kesilir, dükkanımıza gelen olmaz. Mum ışığında da ürünleri satmak ne derecede doğru olabilir bilemiyorum. Harcamalarımızı kısıyoruz. Alacağımızın ürünleri 1 kilo alacağımıza yarım kilo alıyoruz böyle dengeliyoruz” dedi.

“BİZE YARDIM EDİLECEĞİ YERDE DAHA DA ZAMLAR GELİYOR”

Pakize Tanyeri, “Bizim çok sıkıntılarımız var. Bu sıkıntılar 3 yıl önce başladı. Sıkıntıların başında pandemi geliyor. Pandemi döneminde kapanmalar ve ondan sonrada kur dalgalanması. Bunlar esnafı çok bunalttı. Pandemi döneminde bir çok esnaf elektriğini, doğalgazını ve kirasını ödeyebilmek için sahip oldukları mal varlıklarını satmak zorunda kaldı. Bize yardım edileceği yerde daha da zamlar geliyor. Elektrik faturası, hiçbir ülkede yüzde 53 elektrik zammı olmaz. Bana 500-600 lira gelen elektrik faturası, 1 milyar 799 lira geldi. 146 esnafız burada, en az yüzde 60’ı bu durumda. Biz bu konuda, sayın Cumhurbaşkanımızdan, sayın Enerji Bakanımızdan ve tüm yetkililerimizden bu yüzde 53 zammın geri çekilmesini istiyoruz. Benim dükkanım 25 m2 ve burada sadece klima, spot ışıkları ve bilgisayarım elektrikle çalışıyor. Bunun dışında benim çalıştırdığım hiçbir elektrikli aletim yok”