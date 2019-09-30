500 metre hayalet ağ ele geçirildi

Haber: Birol Ertunç

Seben Taşlıyayla Göleti içerisinde yapılan aramada yaklaşık 500 metre uzunluğunda hayalet ağ ele geçirildi. Kapladığı alan ve hacim yönünden sadece Bolu’nun değil Batı Karadeniz Bölgesi'nin en büyük göleti olma konumunda olan Taşlıyayla Göleti üzerinde sık sık yapılan kontrol ve denetimler yapılıyor. Gölet içerisinde yapılan rutin kontrollerde hayalet ağ olarak tabir edilen kopmuş, kaybolmuş, sahipsiz ve en önemlisi avcılığa devam ederek su canlılarının hayatını tehlikeye atan 500 metre ağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkartıldı. Su ortamından çıkartılan ağ imha edildi.