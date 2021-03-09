500 yıllık gelenek

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Kahveciler ve Otelciler Odası Başkanı Mustafa Kalaycı kahvehaneleri zabıta eşliğinde tek tek hem uyardı hem de bilgilendirdi. Kalaycı, esnafları yüzde 50 kapasiteyle müşteri alınması ve 14 kuralın bulunduğu afiş asılması için uyarılarda bulundu. Kahvehanenin giriş kısmında uyarı yazıları asılı olmayanlara uyarı yazıları temin edenKalaycı, yazıların ve afişlerin nasıl açılacağı konusunda bilgiler verdi. Herhangi bir sorun durumunda kapılarının her zaman üyelerine açık olduğunu belirten başkan maske takma ve sosyal mesafe konusunda meslektaşlarını uyardı. Kalaycı, olmazsa olmaz diye kabul ettiği 5 maddeden oluşan ve uyulması gereken kuralların yazıldığı kâğıtları esnaflara bıraktı.

Kahvehaneler de oyun oynanmadığı için esnaf zor durumda diyen Kalaycı, “Kıraathanelerde oyun oynama izninin verilmesini bekliyoruz. Maske, mesafe ve temizlik önlemleri sıkı sıkıya uyguluyoruz. Bizde bugün bu amaçla üyelerimizi bilgilendirme ve uyarı amaçlı gezdik. Bu pandemi döneminde en çok zararı kahvehane işletmecileri gördü. Hep beraber önlemleri almalıyız. Çok yüksek riskli il grubundan çıkıp düşük riskli iller arasına girmek için çaba harcamamız lazım. Tüm kurallara dikkat ederek kahvehane de oynanan oyunların serbest bırakılması lazım.Okey olmazsa, kâğıt oyunları olmazsa, tavla olmazsa kahvehaneler olmaz. Kahvehane oyunları 500 yıllık bir gelenek. Kumar ve paralı oyunları kesinlikle tasvip etmiyoruz. Kahvehaneye özellikle yaşlılarımız keyifli zaman geçirmek ve sohbet etmek geliyor. Oyun olmadığı için vatandaş kahvehanede de durmuyor çayını zaten evde içiyor.Vatandaşlarımızdan ve kıraathane esnafımızdan tek ricam ara sokaklarda sigara içen, maskesi ağzında olmayanları uyarmaları. Sadece polisimiz bekçimiz uyarmasın bizde uyaralım virüsün üstesinden birlikte gelelim” ifadelerine yer verdi.

Başkan Mustafa Kalaycı üye işyerlerini ziyaretinde üzerinde ‘Girişte dezenfektan bulundur.Maskesiz girilmez. 14 kuralın bulunduğu afiş as. Yüzde 50 kullanım alanı ile ilgili masada 2 kişi olacak şekilde sayıyı belirle. İşyerinde mutlaka maske bulundur’ifadeleri bulunan kağıtdağıttı.