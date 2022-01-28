5.000 arı kolonisi ilaçlandı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği’nin çalışmaları doğrultusunda, Aralık ayında aldığı yönetim kurulu kararı ile ilaçlama ekibi oluşturularak, Bolu İl geneli 5.000 arı kolonisi ilaçlanmıştır.

Konu hakkında bilgi veren Birlik Başkanı İsmail Ünalan; Arıcılarımızın ve arılarımızın baş belası olarak nitelendirdiğimiz ve arılara en fazla zararı veren varroa zararlısı, arıların hemolenfi (kanı) ile beslenen ve larva döneminde yavru gözüne girip arının hasarlı doğmasına, doğduktan sonra da ergin arılar üzerinde tutunarak yaralar açan ve koloni kayıplarına sebep olduğu için ilaçlamanın hafife alınmaması gerektiğine inandığımız ve arılarda yavrusuz dönemde yapılabilecek en uygun ilaçlamalardan birisi olan oksalik asit buharlaştırma yöntemi ile talepte bulunan arıcılarımızın arılıklarına gidilerek, özel ekipmanları bulunan ilaçlama ekibimiz gerekli ilaçlamayı 28 Aralık 2021 / 17 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirmiştir.” diye konuştu.

“HER KOŞULDA HİZMET ETMEK İÇİN ELİMİZDEN NE GEREKİYORSA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Ünalan; “Bu ilaçlamayı uygun ekipman olmadan her arıcımızın yapması mümkün değil, o yüzden burada biz devreye giriyoruz ve talepte bulunması halinde uzman ekibimiz kendi imkanlarıyla arılığına giderek ilaçlamayı gerçekleştiriyor. Bu sene ikincisini yaptığımız ilaçlamayı önümüzdeki senelerde de devam ettirmeyi düşünüyoruz. Tecrübeli personelimiz ve ekipmanlarımız ile arıcılarımıza her koşulda hizmet etmek için elimizden ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2022, 16:41