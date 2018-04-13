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13 Nisan 2018 Cuma
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    • 5000 öğrenci farkındalık yaratmak için yürüdü

    Dörtdivan Çavuşlar İlkokulu öğrencileri eTwinnig projesi kapsamında sağlık haftasında farkındalık yaratmak için 81 ilden okulların katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

    13 Nisan 2018 Cuma 13:46
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    5000 öğrenci farkındalık yaratmak için yürüdü
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    Haber: Aysun Beykoz

    Dörtdivan Çavuşlar İlkokulu 4/B sınıfı ve Konya Şekibe Aksoy İlkokulu’nun ortaklaşa hazırladığı 81 ilde farkındalık yaratan etkinlikler projesi ile Sağlık Haftası’nda 81 ilde eş zamanlı yürüme etkinliği düzenlendi. 200’den fazla öğretmen ve yaklaşık 5000 öğrencinin katıldığı sağlıklı yürüme etkinliğinde öğrenciler broşür dağıttı.Düzenlenen bu etkinliğe destek içinDörtdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bal, Özel İdare Müdürü Hüdayi Çelik, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erol Yücel, Nüfus Müdürü Meryem Demirel, Yazı İşleri Müdürü Recep Bıyık, İlçe Müftüsü Bekir Engin, İlçe Jandama Karakol Komutanı Astsubay Mükerrem Gökçe ve Emniyet Amir Vekili Mahmut Aydın da öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte yürüdü.

    Proje Ortağı Çavuşlar İlkokulu Sınıf Öğretmeni Ferda Kök, farkındalık yaratan etkinliklerindevam edeceğinibelirtti.

    Anahtar Kelimeler: Dörtdivan, Çavuşlar, İlkokulu, öğrencileri, ETwinnig

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