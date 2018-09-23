Haber: BMA

Bitmiş projelerde önemli alım kolaylıkları sağlayan Alemdar İnşaat, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızı %50’si peşin geri kalan borcunuza 60 ay 0.98 sabit vade ile ödeme imkanı sunuyor. Bu sayede siz evinizin keyfini yaşarken, faiz ve benzeri tüm banka masraflarından kurtuluyorsunuz.

Alemdar İnşaat adına konuşan yönetim kurulu başkanı Abdullah Alemdar yeni kampanyaları sayesinde vatandaşların neredeyse kira öder gibi ev sahibi olduğunu vurgulayarak; “Biz burada açıkçası kârlılığı çok fazla ön plana çıkartmadık. Buradaki amacımız sektörün bir çıkış yakalamasına vesile olmaktır. Bu çıkışı yakalamak adına bu kampanyayı başlattık. Bu kampanyamız sayesinde en düşük gelirliden en yüksek gelirliye kadar herkes bu kampanyadan konut sahibi olabilir”şeklinde konuştu.

Bitmiş dairelerden en uygun fiyatlarla ev sahibi olmak fiyat tarifelerini değerlendirmek ve size uygun daireleri görmeniz için Alemdar İnşaat sizleri satış ofisine davet ediyor.