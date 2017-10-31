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    • 51 il arasında Bolu’da var

    Türkiye’de 51 il bütünşehir olacak. Peki, bütünşehir olacak iller hangileri ve bu iller bütünşehir olduktan sonra ne gibi değişiklikler yaşanacak?

    30 Ekim 2017 Pazartesi 23:37
    Bu haber 51 kez okundu
    51 il arasında Bolu’da var

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Daha önceden büyük şehir olabilmenin şartları daha fazlaydı ama yakın bir zanda bu şartlarda azalmaya gidildi ve birçok il büyükşehir yapıldı. Gündemde büyükşehir olabilmek için geçerli olan nüfus şartının kaldırılacağı varken bir anda bütünşehir gündemi ortaya çıktı. Az çok bu 51 ilin hangileri bütünşehir olacak tahmin edilebiliyor ama bu iller nasıl bütünşehir olacak, bütünşehir nedir asıl merak edilenler bunlardır.

    PEKİ, BU NE DEMEK

    Henüz resmi mercilerden net bir açıklama yapılmadı ama yorumlar bütünşehir kavramını şu şekilde açıklamaktadır. Birbiriyle çok yakın olan illerin hangisi nüfus olarak diğerinden fazla ise diğer il bu nüfusu fazla olan ile bağlanacak. Küçük olan il belediye olarak kalırken nüfusu fazla olan il de bütünşehir olacak. İki belediye aralarında birtakım ortaklıklar olacak ve imar yetkisi, itfaiye ve zabıta personellerini bütünşehir karşılayacak. Böylece nüfusu küçük olan illerin daha hızlı kalkınacağı düşünülmektedir. Hala bu konu üzerinde görüşmelerin yapıldığı ve bütünşehir mevzusunun birkaç sene sonra resmi açıklamalarının geleceği düşünülüyor.

    BÜTÜNŞEHİR OLACAK 51 İL

    Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya,  Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye’de, 51, Il, Bütünşehir, Olacak.

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