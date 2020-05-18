51 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimizdedün hava sıcaklığı 32,7 dereceye ulaşarak, 21 Mayıs 1969 yılında Bolu’da ölçülen 34,4 derece sıcaklıktan bu yana Mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık değeri oldu. İlimiz meteoroloji verilerine göre 1929-2020 arasında Mayıs ayında ölçülen en yüksek ikinci sıcaklık olan 32,7 derece son elli yılın kayıtlara geçen en yüksek ölçümü. Güneşe direkt maruz kalan termometreler ise 4 dereceyi gösterdi. Evlerinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için park ve bahçelere akın etti. Vatandaşlar havanın aşırı sıcak olduğunu ve evlerde bunaldıklarını söylerken, bir vatandaş aşırı sıcak nedeniyle bahçe hortumuyla serinlediğini söyledi.

Temizlik görevlileri başta olmak üzere bazı vatandaşlar ise sıcakta çalışmak zorunda kaldı.

Sıcaktan insanlar kadar hayvanlar da etkilendi. Bazı hayvanlar parklarda gölgede yatarken, güvercinler ise parktaki süs havuzlarında serinledi. Adana'da sıcakların Perşembe gününe kadar devam etmesinin beklendiği ve o günden sonra 8 derece birden düşeceği öğrenildi.