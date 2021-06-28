51 yıllık plak



Haber: Aysun Beykoz

Yarım asırdır Bolu Halkına ve il dışından gelen vatandaşlara müzik zevkini tattıran ve o dönemde plaklarıyla meşhur olan şarkıcıların eserleri halen daha plaklarda yaşıyor. Zeki Müren’den, Orhan Gencebay’a bir çok ünlü şarkıcının plakları internet sitelerinde büyük ilgi görüyor.

Hey Plak firmasının 1973 yılında ağabeyi rahmetli Ekrem Ünalan tarafından kurulduğunu ve 51 yıldır da sektörde tek olduklarını dile getiren Erden Ünalan, “Müzik sektörü de modern çağa ayak uydurmuş durumdu. Bir çok ünlü şarkıcı o dönemde plaklarıyla şarkılarını söyleyip tanıttılar. Daha sonra kaset dönemine geçildi. Sonra CD’ler piyasaya sürüldü. Plak devri kapandı. Ama, ben ağabeyimin anısına plak sektörünü yaşatmaya çalışıyorum. Şimdiler de plaktan şarkı dinleme olayı epey azaldı. Sadece plaka merakı olanlar, yılların şarkılarını dinleme imkanı buluyorlar” dedi.

GERÇEK MÜZİK PLAKTAN DİNLENİR

Gerçek müzik sesinin plaktan çıktığını ve dinlenmesinin insana huzur verdiğini de dile getiren Ünalan; “Plaktan çıkan şarkı sesi gerçektir. Elimde bulunan yerli ve yabancı şarkıcıların paha biçilmez eserleriyle dolu. Bunları internet ortamında satışa sunuyorum. Şu an elimde 50, 40, 30 yıllık ünlü şarkıcıların plakları bulunmakta. Her bir plağın değeri çok büyük”

KİMLER VAR KİMLER

Hey Plak adlı iş yerinde bu güne kadar adları ünlüler arasında yer alan bir çok şarkıcının plakları yer alıyor. İşti o ünlü şarkıcılar şunlar;

Semi Müren, Gönül Yazar, Neşe Karaböcek, Tanju Özcan, Sezen Aksu, Harun Kolçak, Cem Karaca, Mezeyyen Senar, Yıldırım Gürses, Işıl Yücesoy, Semiramis Pekken, Ajda Pekken, Erkin Koray, Ferdi Özbeğen, Özdemir Erdoğan, Nilüfer. Kayahan, Aşkın Nur Yengi, Zerrin Özer, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Hümeyra, Ferdi Tayfur ve yabancı şarkıcılardan, Beatles, Julia Iglesias, Linoeliglesias

Mireillemathieu, Chris De Burgh, TheTemptationsAbba gibi isimli ünlü yabancı şarkıcıların plakları bulunmakta. Bu plaklara adeta paha biçilmiyor. Bu plakların içerisinde, Yaşar Güvener’in seslendirdiği Sensiz saadet neymiş, Semiramis Pekkan’ın, O karanlık geceler, Ayten Alpman’ın Ben böyleyim, Bora Ayanoğlu’nun Güller ve dudaklar, Hümeyra’nın Sevdim seni bir kere, DarioMoreno’nun Deniz ve Mehtap, Ay Feri’nin Aşk bitmesin, Nilüfer’in Ben seni seven kadın, Melike Demirağ’ın Arkadaş, Rana Alagöz’ün Aşkın gözü kör mü acaba, Ajda Pekkon’ın Bir köşede yalnız, Tanju Okan Aşkı bulacaksın, Ayla Algan Aşk hikayesi şarkılarının bulunduğu Anılar 1970’ler plağı en değerli ve paha biçilmeyen plak içerisinde yer alıyor.