512 sağlık çalışanı vefat etti



Haber: Okay Özcan

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle görevi başında hayatını kaybeden 512 sağlık çalışanına şehitlik statüsünün hukuken verilmesi gerektiğini söyledi.

Bolu Abant'taki bir otelde Türk Sağlık-Sen Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak temsilcilerinin buluşma toplantısında konuşan Kahveci, 512 sağlık çalışanının Kovid-19 nedeniyle görevi başında hayatını kaybettiğini, bunların görev şehidi olduğunu belirtti.

Zaman zaman denildi ki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına evde mi? yakalandılar, görevleri başında mı? diye soruların sorulduğunu anlatan Kahveci, "Bunlar başka bir yerde hastalanmadı. Ağaçtan da düşmediler. Bu iş kazası iş yerinde oldu. Bu arkadaşlarımızın hepsi görev şehididir, görevi başında şehit olmuşlardır. Bakanda söyledi bu arkadaşlar görev şehididir diye. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür, o 512 sağlık çalışanına şehitlik statüsünü hukuken vermeli "şeklinde konuştu.

Kahveci, sağlık çalışanlarının aldığı ücretlere de değinerek, "Yeni düzenlemelerle ücretlerin uygun hale getirilmesini, refah içinde yaşanabilecek bir konuma getirilmesini bekliyoruz." diye konuştu.

"Ücret artışı için Cumhurbaşkanına sunulmak üzere bir rapor istediler" diyen Kahveci, "Oraya da dosya gönderdik. İnşallah kısa süre içinde bu ekonomik sıkıntılar içinde nefes aldırabilecek bir ücret artışı olur." dedi.

Çalışanlara şiddeti de değerlendiren Kahveci, şunları kaydetti:

"Olmuyor bakın yine sağlık çalışanları şiddete maruz kaldı. Çiğli'deki olay için hastayı canlandırmak için uğraşan sağlık çalışanlarına hasta yakınları hastayı göreceğiz diyerek, acili tarumar etmişler, darp var, şiddet var. Bu olacak iş mi? Can güvenliğinin sağlanmadığı bir ortamda nasıl çalışacağız, nasıl hizmet vereceğiz, yazıktır, günahtır. Dünyanın hiç bir yerinde acile bu kadar hasta gitmez. Bizim somut önerilerimiz var. Yıllardır dile getiriyoruz. Mutlaka cezalar caydırıcı hale getirilmeli. Burada sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet mutlaka katalog suçlar listesine alınmalı. Can yanmamalı. Sadece ceza almakla olmayacak. Cebine de yansıyacak. Sosyal güvenlik sisteminden faydalanamayacak, ameliyat mı olacak, başka tedavi mi olacak. Cebinden para harcayacak. Kesici, delici aletle yakalansa bile paraya çevrilmeyecek tutuklanacak."dedi.