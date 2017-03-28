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28 Mart 2017 Salı
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    • 53. KÜTÜPHANE HAFTASI, AİBÜ’DE KUTLANIYOR

    Bu yıl “Üçüncü Mekân Kütüphaneler” başlığı altında gerçekleştirilen 53. Kütüphane Haftası, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı.

    28 Mart 2017 Salı 13:45
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    53. KÜTÜPHANE HAFTASI, AİBÜ’DE KUTLANIYOR

    Haber: BMA

    AİBÜ Kütüphane Topluluğu tarafından hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler, İzzet Baysal Kültür Merkezi Pembe salondaki programda, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda, kitap okuma alışkanlığının az olduğu ülkemizde kütüphanelerimizi üçüncü mekânlar haline getirmek için çaba göstermemiz gerektiği vurgulandı.

    Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Ayaz, bir mütefekkirin ‘Medeniyet; kitap, mürekkep ve kalemdir.’ sözünü hatırlatarak, “Kutsal kitabı ‘Oku’ diyerek başlayan bir inanca mensubuz. Böyle bir toplumun mensupları maalesef kitaplardan uzak. Oysa Dünya’da yer edinmek istiyorsak okumak zorundayız” dedi.

    Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu ise Türk insanının kitap okumaya yılda 6 saatini ayırdığına dikkati çekerek gençlere seslendi ve “Gelin bugünü milat kabul edelim ve okumaya başlayalım. Sosyal medyaya ya da televizyona ayırdığımız zaman kadar kitap okumaya zaman ayıralım. Kitaplara ücretsiz ulaşabildiğimiz kütüphaneler aslında bir yaşam kültürüdür. Gelin bu yıl Kütüphane Haftası’nı hakkını vererek kutlayalım” diye konuştu.

    Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Aynur Ersoy ise, AİBÜ kütüphanesinin sunduğu imkânlar ve hizmetler hakkında bilgi vererek, “Kütüphanemiz yaklaşık 100 bin basılı materyal, 150’nin üzerinde basılı dergi aboneliği, 50 veri tabanından fazla abonelikle, içerisinde 200 binden fazla elektronik kitap, 60 binden fazla elektronik dergiyle zengin ve nitelikli bir koleksiyona sahiptir” dedi.

    Evimiz ve iş yerimizin ardından üçüncü mekânın kütüphaneler olması gerektiğinin altını çizen Ersoy, “AİBÜ olarak Rektörümüz Prof. Dr. Hayri Coşkun’un destekleriyle hayata geçirilen ve üçüncü mekân olmaya hazır yeni kütüphane binamızı, çağa uygun teknoloji ve imkânlarla donatarak, üstlendiğimiz rolleri yerine getirmek için çok çaba sarf ettiğimizi ifade etmek isterim” ifadesini kullandı.

    AİBÜ Kütüphane Topluluğu Danışmanı Arş. Gör. Şaban Demir ve öğrencilerin konuşmalarının ardından kütüphaneden en çok kitap alan akademik ve idari personel ile öğrencilere ve kütüphaneye emeği geçenlere hediyeleri takdim edildi.

    Araştırmacı Hasan Soydan ise”Kültür Tarihi ve Kütüphanelerimiz” konulu konferans verdi. İslam medeniyetinde kitaba, Kur’an’ın emri doğrultusunda çok itimat ve hizmet edildiğini örneklerle anlatan Soydan, “Abbasiler döneminde Halife Memun zamanında ilk önemli kütüphanemiz diyebileceğimiz Beyt’ül Hikmet kuruldu. Bu kütüphane İslâm medeniyetinin temel kaynağıdır. Antik Yunan’dan Pers’e, Çin’den Hint’e, Bizans’tan Roma’ya kadar farklı dillerdeki kitaplar Arapçaya çevrilerek bu kütüphaneye konmuştur. İşte bu birikimden sonra İbn-i Sinalar, Farabiler, Harezmiler ortaya çıkmıştır. Yine doğu kütüphaneleri ve düşünürlerinden aktarılarak Endülüs’te muazzam Kurtuba kütüphanesi kurulmuştur. Batının ileri gelenleri çocuklarını eğitim almaları için buraya göndermişlerdir. Burada yetişmiş İbn-i Rüşt gibi çok kıymetli düşünürler karşımıza çıkar. Her iki kütüphanede bilime önemli katkılar sağlamıştır” şeklinde konuştu. Konferansın sonunda Hasan Soydan’a Prof. Dr. Erol Ayaz tarafından çiçek takdim edildi. Program, Halk Ozanı Seyhan Sürmeli’nin mini konseriyle sona erdi.

    Anahtar Kelimeler: Bu, Yıl, “Üçüncü, Mekân, Kütüphaneler”

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