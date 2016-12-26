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26 Aralık 2016 Pazartesi
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    • 53 yılda 6 Şehit polis

    53 yılda 6 şehit polisimizi toprağa verdik. Bolulu olup da çeşitli illerde görev yapan 6 şehit polisimizden 3 tanesini görev başındayken trafik kazasına kurban verirken, bir polis memurumuz ise yıllar önce duvara yazı yazan 8-10 kişilik grubun silahlı saldırısı sonrası şehit verdiğimiz 2 polis memurumuzun da terör örgütü tarafından şehit edildiği belirlendi.

    26 Aralık 2016 Pazartesi 17:16
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    53 yılda 6 Şehit polis

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü 53 yıl içerisinde şehit edilen 6 polis memurumuzu unutmadı. Müdürlük resmi internet sitesindeki sayfasından şehit olan polislerimizin resimlerini ve öz geçmişlerini yayınlayarak onların unutulmaz olduğu, Bolu halkının da şehit polislerimizi unutmaması için güzel bir hizmette bulunmuş oldu.

    OZAN ÖZEN

    10.09.1993 tarihinde İlimizde doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini ilimizde tamamladı. 2013 yılında başladığı Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu’nu bitirerek 20.07.2015 tarihinde İstanbul / Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı. 15.07.2016 günü FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında şehit olmuştur. 53 yılda şehit verdiğimiz 6 polis memurumuzun resimleri ve özgeçmişleri.

    YAŞAR DOĞANÇAY

    10.0.9.1985 tarihinde ilimizde doğdu ilk, orta ve liseyi ilimizde bitirdi. 23.07.2010 tarihinde Bilecik (POMEM) polis meslek eğitim merkezinde eğitimini tamamladıktan sonra 07.08.2010 tarihinde Edirne emniyet müdürlüğü kadrosunda polis memuru olarak göreve başladı. 01.08.2013 tarihinde Iğdır emniyet müdürlüğüne, şark görevini yapmak üzere atandı. Iğdır emniyet müdürlüğü kadrosunda görevli iken, 08.09.2015 tarihinde terör örgütü tarafından içinde bulunduğu servis aracının geçişi esnasında yola döşenen mayının patlatılması neticesinde şehit olmuştur. Şehidimizin, Ömer Hilmi ve Ahmet Faruk adında iki erkek çocuğu bulunmaktadır.

    ABDULLAH ERDOĞAN

    19.05.1972 tarihinde ilimizde doğdu ilk orta ve liseyi ilimizde bitirdi. 03.10.1994 tarihinde polis okuluna başladı 15.07.1995 tarihinde Karabük emniyet müdürlüğü kadrosunda polis memuru olarak göreve başladı. 18.01.1999 tarihinde görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimizin  1 erkek çocuğu bulunmaktadır.

    MUSTAFA EROL MÜHÜRCÜOĞLU

    09.06.1957 tarihinde ilimizde doğdu ilk, orta ve liseyi ilimizde bitirdi. 15.07.1982 tarihinde İstanbul polis okulunda temel eğitimini tamamladıktan sonra Çanakkale emniyet müdürlüğü kadrosunda polis memuru olarak göreve başladı. 27.06.1987 tarihinde Erzincan emniyet müdürlüğüne şark görevini yapmak üzere atandı. 15.06.1992 tarihinde şark hizmetini tamamlayarak Sinop emniyet müdürlüğü kadrosuna tayin oldu, Sinop emniyet müdürlüğü kadrosunda görevli iken, 17.06.1993 tarihinde Boyabat ilçesinde meydana gelen olaylara müdahale etmek üzere görevlendirilen takviye kuvvet aracının trafik kazası geçirmesi neticesinde şehit olmuştur. Şehidimiz 2 çocuğu bulunmaktadır.

    KADİR MEMİŞ

    05.11.1940 tarihinde ilimiz Mudurnu ilçesinde doğdu ilkokulu Mudurnu Kilözü köyünde bitirdi. 23.09.1970 tarihinde İstanbul emniyet müdürlüğü kadrosunda çarşı ve mahalle bekçisi olarak göreve başladı. 15.08.1979 tarihinde İstanbul kanarya sülün caddesinde devriye görevlisi iken, duvara yazı yazmakta olan 8-10 kişilik bir gurubun silahlı saldırısına uğramış, kaldırıldığı çapa hastanesinde kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimizin 3 çocuğu bulunmaktadır.

    YÜKSEL OĞUZ

    05.01.1938 tarihinde ilimizde doğdu. İlk, orta ve liseyi ilimizde bitirdi. 02.05.1960 tarihinde kayseri polis okulunda temel eğitimini tamamladıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü’nde polis memuru olarak göreve başlamıştır. 07.12.1961 tarihinde Ankara emniyet müdürlüğüne tayin olmuş, 2-3/10/1963 tarihinde Çankaya merkez karakolunda görevli bulunduğu sırada trafik kazısı sonucu yaralanmış ve 1 gün sonra 04.10.1963 tarihinde şehit olmuştur. Şehidimizin çocuğu  bulunmaktadır.

    Anahtar Kelimeler: 53, Yılda, 6, şehit, Polisimizi

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