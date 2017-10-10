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10 Ekim 2017 Salı
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    • 532 adayın tam listesi

    Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Arasında Bolu’nun da bulunduğu üç ilde yeniden sınav yapacak. OGM, yeniden yapılması planlanan Orman Muhafaza Memur alım sınavına ilişkin bir duyuru yayımladı.

    10 Ekim 2017 Salı 09:55
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    532 adayın tam listesi

    Haber; AYSUN BEYKOZ

    Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımladığı bir duyuru ile Danıştay kararı ile iptal edilen Uygulamalı Sınav sonuçlarının yeniden yapılacağını duyurmuştu. OGM konu ile ilgili bir duyuru daha yayımlayarak Orman Muhafaza Memurluğu için yapılacak sınav tarihlerinde değişiklik olduğunu aktardı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda, başvurular sonucu Antalya, Bolu, İzmir illerinde Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan 532 adayın uygulamalı sınava giriş tarihlerinin güncellediğini bildirdi. OGM yayımladığı duyurusunda uygulamalı sınav tarihlerinin 06.11.2017- 17.11.2017 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

    Anahtar Kelimeler: Orman, Genel, Müdürlüğü, (OGM), Arasında

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