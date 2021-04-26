54 suçtan aranan şahıs yakalandı

Haber: N. Halid Altundal

İstanbul Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında ilimiz Bolu’nun da bulunduğu 16 ilde aranan, hakkında 54 suçtan aranması bulunan zanlıyı yakaladı. 2018-2021 yılları arasında İstanbul, Erzurum, Bursa, Çanakkale, Konya, Mersin, Ankara, Gaziantep, Afyonkarahisar, Nevşehir, Kayseri, Bolu, Muğla, İzmir, Aydın ve Ardahan'daki mahkemeler tarafından, "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Dolandırıcılık" konuları başta olmak üzere farklı suçlardan hakkında aranma kararı bulunan E.K. hakkında emniyet çalışma başlattı. Emniyet ekiplerince başlatılan yoğun çalışmalar meyvesini verdi. Aralarında ilimiz Bolu’nun da bulunduğu 16 ilde aranan E.K. İstanbul Bahçelievlerde yakalandı. E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 54 suçtan araması bulunan şahıs, mahkemece serbest bırakıldı.