55 ilaç geri ödeme listesine alındı

Haber: Aysun Beykoz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını belirtildi.

Yapılan açıklamada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni düzenleme ile 8 bin 554 ilacın geri ödeme listesinde yer aldığını vurguladı. Selçuk açıklamasında, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8 bin 173'e ulaştı" dedi.

İkisi kanser olmak üzere 55 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını, bu ilaçlardan 39'unun yerli üretim olduğunu bildiren Bakan Zümrüt Selçuk ayrıca, “Kanser hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçlardan 626'sı yurt içi, 70'i yurt dışı olmak üzere toplamda 696 ilaç Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından geri ödeme kapsamına alınmıştır” ifadelerine yer verdi.

Bakan Selçuk son olarak, vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini bildirdi.

Öte yandan geri ödeme listesine eklenen ilaçların başta küresel grip salgını, bağışıklık, mantar, ağrı ve göz hastalıkları tedavilerinde kullanıldığı aktarıldı ve bu ilaçların tam listesine SGK'nın internet sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.