​55 işletmeye 542 bin TL ceza kesildi

Yılbaşından bu yana önceki yıllarda olduğu gibi devam eden gıda ve yem işletmelerinde ki denetimler sonucunda 55 işletmeye toplamda 542 bin 846 TL ceza kesildi.

​55 işletmeye 542 bin TL ceza kesildi

Haber: Volkan Yılmaz

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önce ki yıllarda olduğu gibi hassasiyet ile çalışmalarını sürdürerek gıda ve yem işletmelerinde ki denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya 2020 yılının ilk 8 aylık döneminde işletmelerde 3.362 gıda denetimi, 214 yem denetimi gerçekleştirildi. Bu denetimlerde 138 gıda numunesi 224 yem numunesi alındı. Bu süreçte 55 işletmeye 542 bin 846 TL ceza kesildi. Ayrıca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre 5 adet işletmeye toplamda 4.500 TL ve 4733 sayılı Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun kapsamında 1 adet işletmeye 15.947 TL ceza kesildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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