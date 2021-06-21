55 kişilik işçi alımı

Haber: Aysun Beykoz

ŞOK Market açtığı yeni marketler için veya oluşan çalışan boşluğunu tamamlamak için personel alımı ilanı yayımladı.Engelli ve normal statüde olan adaylarında başvuru yapabileceği ilanlar için adayların bazı nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Ayrıca alımlar farklı Şehirlerdeki marketlere veya birimlere yapılacağından adayların bulundukları ilde ikamet ediyor olmaları gereklidir.

ALIM YAPILACAK ŞEHİRLER VE KADROLAR:

ŞOK Market bünyesine 55 kişilik kadro ile Beden İşçisi, Depo Görevlisi ( Gıda ), Büro Memuru ( Genel ), Kapalı Depo Görevlisi, Satış Danışmanı / Uzmanı, Reyon Görevlisi, Motosikletli Kurye, Market Elemanı, Perakende Satış Elemanı ( Gıda ), Yan ForkliftOperaötrü ve Depo İşçisi alımı yapacak.

Alım yapılacak şehirler arasında ilimiz Bolu’nun da bulunduğu alım listesi ise şu şekilde sıralandı:

Tekirdağ, Van, Konya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bursa, Bolu, Artvin, İstanbul, Trabzon ve Antalya.

BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

ŞOK Market ilanlarına başvuru yapacak adayların öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gereklidir. En az ilköğretim mezunu adaylar alınacak olup aynı zamanda 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından büyük olmamaları gereklidir. Bunun dışında adaylardan alım yapılacak meslek grubunda ilgili bilgi ve tecrübeye sahip olmak gibi şartlar aranacak.

İŞKUR İLE NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

İŞKUR aracılığı ile ŞOK marketlere başvuru yapmak isteyen adaylar öncelike İŞKUR üzerine kayıt bilgileri ile giriş yapmak zorundadırlar. Sonrasında ise Arama kısmına ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ yazarak ilanları arayabilir ve elektronik ortamda başvuru yapabilirsiniz.