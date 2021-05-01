550 öğrenci için fabrika fabrika dolaştılar

Haber: BMA

Gerede’de 1999-2014 yılları arasında 15 sene Gerede Belediye Başkanlığı yapan Ömer Baygın, mevcut Belediye Başkanı Mustafa Allar ile deri fabrikalarına ziyarette bulundu. Baygın ile Allar tarafından GERKAV Vakfının okuttuğu 550 öğrenciye burs sağlamak için Deri SanayisindeÖzMizan Deri, Bayındır Deri, Çalışkanoğlu Deri, Çalışganlar Deri, Arifoğulları, D-Ç Gurup ve Vizyon Gruba ziyaretlergerçekleştirildi. Başkan Allar ve Ömer Baygın, işveren ve işçilerle fikir alışverişinde bulundu.Allar ve Baygın öğrencilere sağlanacak burs desteğine katkıda buluann tüm hayırseverlere teşekkür ettiler.