56 bin kazanacaktı 5 bin lira dolandırıldı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dolandırıcılık davasına mağdur sıfatıyla katılan G.S., “Sosyal paylaşım sitesinde bir iddia sitesi gördüm ve buradaki şahısla görüştüm. Bana kupon önerdi. Bana 56 bin 800 lira kazanacağımı söyledi. İlk olarak bin 280 lira hesabına yatırdım. Daha sonra kuponun tuttuğunu belirterek vergi ödemem gerektiğini söyleyerek kendisine toplamda 5 bin 480 lira para yatırdım. Yine para isteyince dolandırıldığımı anladım. Beni bu tuzağa düşüren H.T.’den davacı ve şikayetçiyim” dedi.

Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuksuz yargılanan H.T. üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; “Benim bu olayla hiçbir ilgim yok. Bir arkadaşım bana bahis setisi olduğunu söyleyerek, aylık 3 bin lira karşılığı banka hesabımı istedi. Bende kabul ettim. Aradan zaman geçti bana vaat ettiği 3 bin lirayı vermedi. Mağdur gibi bende dolandırıldım. Suçsuzum” diyerek kendini savundu. Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.