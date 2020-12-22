56 saatte 66 bin TL ceza

İlimiz Bolu'da, hafta sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 21 kişiye toplam 66 bin 150 lira para cezası kesildi.

56 saatte 66 bin TL ceza

Haber: Ceylan Beykoz

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulandığı 56 saat boyunca Bolu sessizliğe büründü. Yasakla birlikte Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabit noktalar, mahalle ve işlek caddelerde uygulama başlattı. Ekip araçlarıyla ve yaya olarak kontrollerini yapan polisler, yasağa rağmen sokakta olanları durdurarak belge kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde hafta sonu boyunca getirilen sokağa çıkma yasağına uymayan 21 kişiye toplam 66 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

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