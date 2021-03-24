569 ekip, 1818 personel denetimde

Haber: Ceylan Beykoz

Yeni normalleşme adımları ile birlikte harekete geçen İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs denetimlerinin daha etkin ve sonuç alıcı olması için yeni bir genelge gönderdi. Tematik Denetim faaliyetleri kapsamında, risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara uyulmasının önemi vurgulandı.

569 EKİP DENETİMDE

Bakanlığın genelgesi kapsamında koronavirüs vakalarında yaşanan olağanüstü artış sonrası kırmızı, yani çok yüksek riskli iller kategorisinde yer alan ilimiz Bolu’da da Valilik koordinesinde denetimlere aralıksız devam ediliyor. 569 ekip, bin 818 personelin katıldığı denetim faaliyetinde; yeme-içme yerleri, toplu ulaşım araçları, internet salonları, ganyan bayii, iddia bayii, milli piyango bayileri, berber, güzellik merkezleri, hamam, sauna, masaj salonları denetlendi. Denetimlerde belirlenen kurallara uymayan işletmelere ve vatandaşlara cezai işlem uygulanırken ekipler tedbirlere harfiyen uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021, 14:11