57. Alay için 57 fidan diktiler

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Ülkü Ocakları Sosyal Sorumluluk, Sosyal Faaliyet, Çevre, Bilim ve Teknoloji Birimleri 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi. “Çanakkale Şehitleri anısına 57. Alay için 57 fidan dikimi” etkinliği kapsamında Ovadüzü Mahallesi Köroğlu İlkokulu, Alıçören Köyü Ortaokulu ve Doğancı Köyü Ayşe-Yılmaz Becikoğlu İlköğretim Okullarında fidan dikimi gerçekleştiren Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı İsmail Akgül konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “ Çanakkale Zaferi’nin 104. yılında, Şehitlerimizin aziz hatırasına ithafen komutanından, erine kadar bütün askerlerini şehit veren 57. Alayımızı hatırlatmak amacıyla, Türk Milleti’nin 57. Alayı Ülkü Ocakları olarak okullarımızda 57 adet fidan dikimi gerçekleştirdik. Diktiğimiz bu fidanlar bu okullarda çocuklarımızla birlikte büyüyecek, onların çevre bilincini, vatan mefhumunu geliştirecektir. Bu çalışmayı yapan Bolu Ülkü Ocakları Sosyal Faaliyet, Sosyal Sorumluluk ve Çevre, Bilim ve Teknoloji Birimlerimize ve Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum.”