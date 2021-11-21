57 yıllık berber ustası

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’nun usta makaslarından bir olan 71 yaşındaki Selahattin Varlık, 50 senedir aynı yerde aynı hizmeti veriyor. Berber Selahattin diye tanınan mesleğe 1964 yılında başlayan Selahattin Varlık, İzzet Baysal Caddesi Hitit Pasajında 1970 yılında açtığı berber dükkanını hiç el değiştirmeden sayısız çırakla beraber işletmesini 2021 yılına kadar getirdi. Bolu’nun ünlü isimlerine ve misafirlerine hep kaliteli hizmete önem gösterdiğini ifade etti. Sümer Mahallesinde ikamet eden Selahattin Varlık, 50 yıldır dükkanına yürüyerek gelip yürüyerek gidiyor. Berber Selahattin’in yıllardır değişmeyen bir diğer özelliği ise sabah 8’de dükkanını açması ve akşam 8’de kapatması. Mesleği nasıl başladığını anlatan Selahattin Varlık, geçmişi hatırlayarak duygusal anlar yaşadı. Bolunun en eskilerinden olan Varlık, 1 kerede İzzet Baysal’ı tıraş etme fırsatı olduğunu ifade ederken Baysal’ın tıraş esnasında sürekli nasihatlar verdiğini de vurgulamadan edemedi.

Selahattin Varlık, yıllardır severek yaptığı berberliği 3 sene sonra bırakacağını söyledi.

“YÜRÜYEREK GİDER, YÜRÜYEREK GELİRİM”

Bölgenin en eski esnaflarından olan Selahattin Varlık “1950 Bolu doğumluyum. Mesleğimi Bolu’da öğrendim. Ve o günden bugüne Bolu’da çalışmaktayım. 1996 yılında Çıraklık Eğitim Okulu'nda hocanın olmadığı yerde öğretmenlik yaptım. Ondan sonra bayağı bir talebe yetiştirdik. Bu mesleğe 1964 yılında başladım ve yetmişte askere gittim. Yetmişten sonra ise bu dükkanı açtım. O gün bugün elli senedir bu dükkandayım. Sayısını bilmiyorum ama aşağı yukarı yetiştirdiğim çırakların hepsinin Bolu'da dükkanları var. Hepsi zanaat sahibi oldu. Şimdi onların da benim gibi çırakları var. Mesleğimiz güzel, bu meslekten çok güzel ekmek yenir. Allah ömür verirse yetmiş beşte bırakacağım. Şu anda yetmiş iki yaşındayım, üç yıl sonra inşallah bırakacağım. Sümer Mahallesi'nde oturuyorum. Yıllardır her gün yürüyerek gider, yürüyerek gelirim”

“GEL SENİ BERBER YAPAYIM DEDİ”

“Bunun yanı sıra 1981’de oda başkanlığına aday oldum. Berberler, kuaförler odasına otuz yıl oda başkanı oldum. Bolu ünlülerinden hepsini tıraş ettim. Valileri, Belediye başkanlarını, kaymakamları, daire müdürlerini hepsini tıraş ettim. O zamanlar burada az berber vardı. Geliyorlardı sağ olsunlar, onlarla irtibat kurmak harika bir olay. Bu mesleği severek elli beş seneden beri icra ediyoruz. Babam kahveciydi, yakında bir berber vardı. Ona ben çay kahve getirirdim. Getirirken oğlum bu mesleği bırak dedi. Gel seni berber yapayım dedi. O başlayış, o başlayış. 1964 yılında mesleğe başlamış oldum. Ondan sonra işte yetmişe kadar mesleği öğrendim. Kalfalık, ustalık belgemi aldım ve aldıktan sonra askere gittim. İşte belgelerimde orada. O zaman bu belgeyi belediye veriyordu şimdi ise Milli Eğitim'e bağlandık. Belgeleri Milli Eğitim Müdürlüğü veriyor. O jenerasyonla, bu jenerasyon çok farklı. Yani eskiler daha farklı ama şimdiki gençlerin bütün imkanları var. Bizlerde öyle imkan yoktu El makinaları vardı onlarla bayağı bir uğraşıyorduk. Ama şimdi teknoloji ilerledi. Her şey düzgün yani.”

“BU MESLEĞİ HİÇ BIRAKMADIM”

“Bu mesleği hiç bırakmadım, hiç ara vermedim. Çalıştığım arkadaş var burada. O devralacak. Ya da birini daha buluruz yani. Şey sorun değil yani. O da başka birine yetişir. Bu böyle devam eder gider”

İZZET BAYSAL SOHBETLİ BİR İNSANDI

Varlık son olarak ise, “Turizm Otelcilik Derneği Başkanı iken İzzet Baysal amcamız oraya gelmişti. Bu arada tanışmak nasip oldu. Ondan sonra berber olduğumu söyledim ve bir kere onu tıraş etmek nasip oldu .Kendisi Bolu’da büyük bir insan.Tıraş etmek bizlere de nasip oldu.yani,sağ olsun. Sohbetli bir insandı. Sohbet ederdi, devamlı nasihat çekerdi bize. Şöyle yapma oğlum evladım derdi. Büyükler böyle” diye konuştu.