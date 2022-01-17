5781 kişinin kolu bacağı oldu

Haber: Uğur Balaban

Bolu Belediyesi’nde Biz Varız Birimi ekipleri her gün kapı kapı dolaşarak, engelli, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşların yardımına koşuyor. Belediye ekipleri, gittikleri her evi kendi evleri gibi temizlerken, kişisel bakımlarını da yaptığı vatandaşları sahipsiz ve kimsesiz bırakmıyor. Biz Varız Birimi ekiplerinin, düzenli periyotlarda evlerinde ziyaret ettiği engelli, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşların saç-sakal tıraşı, tırnak bakımı, banyo gibi tüm kişisel bakımlarını yapıp, evlerini baştan aşağı temizliyor.

2 BİN 377 KİŞİYE EV TEMİZLİĞİ HİZMETİ VERİLDİ

Bolu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Biz Varız Birimi tarafından 2021 yılında, 2 bin 377 kişiye ‘ev temizliği hizmeti, 3 bin 404 kişiye ‘evde kişisel bakım hizmeti verildi. Yine sağlık problemleri nedeniyle il dışında tedavi olması gereken 178 ağır hastanın hastaneye nakil işlemleri de Biz Varız Birimi ekiplerince yapıldı. Ayrıca dünyaya yeni gelen minik bebekleri de unutmayan ekipler, bu kapsamda son bir yılda 2 bin 056 yeni doğan bebeğin ailesine, temel ihtiyaçların karşılandığı “hoş geldin bebek” sepeti armağan etti.