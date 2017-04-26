Haber: Aysun BEYKOZ

Çanakkale Zaferi'nin 102’inci yılı etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 81 ilde eşzamanlı düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" Bolu'da yapıldı.

Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Muammer Alper, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, daire müdürleri öğrenciler ile vatandaşların katıldığı etkinlikte, Kültür Camii'nde kılınan Sabah Namazı ve şehitlerimiz için okunan Mevlidi Şerif'in ardından, katılımcılara buğday çorbası ikramında bulunuldu.

Daha sonra Vali Baruş ve diğer katılımcılar tarafından dev Türk Bayrağı eşliğinde Kültür Camii'nden Şehitler Mezarlığı'na kadar yüründü.

Şehitler Mezarlığı'nda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, bir konuşma yaparak bu günün anlamı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, etkinlikte yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın “Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı / Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı / Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı / Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı” dizelerini okudu.

Binlerce kefensiz şehidin yattığı Çanakkale'de yazılan eşsiz destanın çok büyük anlam ifade ettiğini vurgulayan Ertem, “250 bin vatan evladının gözünü kırpmadan mukaddesat adına canlarını feda ettiği destanın adıdır Çanakkale. Henüz 15 yaşında ana kuzularının kınalar yakılarak kurban edildiği destanın adıdır Çanakkale. Çanakkale destanını anlamalıyız. Çanakkale ruhunu çok iyi kavramalıyız. Bugün çevremize baktığımızda ülkemiz ve İslam Alemi üzerinde oynanan oyunları gördüğümüzde Çanakkale nasıl Türküyle, Lazıyla, Kürdüyle, Çerkeziyle ümmet, tek vücut olmuşsa bizlerde aynı o şekilde tek vücut olmalıyız. Tarih boyunca cennet vatanımızın korunması, bayrağımızın renginin solmaması uğrunda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Etkinlik Kuran-ı Kerim Tilaveti ve yapılan dua ile son buldu.

57. ALAY

57. Alay, Çanakkale Savaşı’nın başlangıcı olan Anzak çıkarmasını durdurmak için 15 Nisan 1915 sabahı harekete geçen, efsaneleşmiş Türk alayıdır. 19. Fırkaya bağlı üç alaydan biri olan 57. Alay, 1 Şubat 1915’de Tekirdağ’ın Yarkışla mevkiinde kurulmuştur. 57. Alayın komutanı Hüseyin Avni (Arıburun) Bey’dir.

22 Şubat 1915’te 19. Fırka komutanı olan Yarbay Mustafa Kemal tarafından 57. Alaya törenle sancağı verilmiştir. 57. Alay, bir gün sonra, 23 Şubat 1915’te Çanakkale’ye doğru yola çıkmış ve 25 Şubat 1915’te Eceabat’a gelmiştir. 19. Fırka'nın bağlı olduğu 5. Ordu Komutanlığı'nın Enver Paşa tarafından kurulmasının ardından 57. Alay, yedek kuvvet olarak 26 Mart 1915’te Bigali Köyü’ne geçti. Bu tarihten 24 Nisan 1915 tarihine kadar 57. Alay, Yarbay Mustafa Kemal ve Binbaşı Hüseyin Avni Bey tarafından sürekli eğitime tabi tutuldu ve Bigalı Köyü ve Turşun bölgesinde askeri eğitim ve askeri tatbikatlar yaptı.

57. Alay Bigali Köyü’ndeki eğitim ve tatbikatlarını sürdürdüğü sırada 5. Ordu tarafından yeri değiştirilmek istendi fakat düşman kuvvetlere çıkartmaların yapılacağı noktaya en yakın yerlerden biri olmasından dolayı Mustafa Kemal, 57. Alayın Bigali Köyü’nde kalmasında ısrarcı oldu ve bunda da başarı sağladı. Böylece 57. Alay, Bigali Köyü’nde kalmıştır.

25 Nisan 1915 sabahı, Mustafa Kemal, kendisine herhangi bir emir gelmiş olmamasına rağmen düşman çıkartmasını haber alır almaz kişisel inisiyatifiyle Conkbayırı’na doğru hareket etmiştir. Conkbayırı’na hareket eden 3 taburu ve bir dağ bataryasını oluşturan yaklaşık 3000 subay ve askeriyle 57. Alay, bizzat Mustafa Kemal’in yönetiminde kendisinden çok daha büyük bir düşman gücüne karşı saldırıya geçmiştir.

57. Alay, çatışmalarda mevcudunun üçte ikisini kaybetmiş, savaşın ortasında takviye edilmiştir. 13 Ağustos 1915'te 57. Alay komutanı olan Hüseyin Avni Bey, karargâha düşen bir top mermisiyle şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Hüseyin Avni Bey’in yerine atanan Binbaşı Hayri Bey, alayı Keşan bölgesinde konuşlandırmış ve alay, eksikleri giderildikten sonra 19. Tümenle birlikte 15. Kolordu bünyesinde Galiçya Cephesi’ne gönderilmiştir.

57. Alay, Galiçya Cephesi’nde büyük yararlılıklar göstermiş, alayın mevcudunun çok büyük bir kısmı buradaki çatışmalarda kaybedilmiştir. Mevcudu çok azalan ve sadece 1100 kişi kalan 57. Alay, cephe gerisine alınarak eksikleri giderildikten sonra yeniden cepheye alınmıştır fakat Rusya’da patlak veren Bolşevik Devrimi’nin ardından Galiçya Cephesi’ndeki savaş sona ermiştir. 15. Kolordu ise bu sefer Sina ve Filistin Cephesi’ne yollanmıştır.

57. Alay burada da çok faydalı olmasına rağmen İngilizler tarafından çembere alındığı için mevcudu iki gün içerisinde sadece 260’a düşmüştür. Megiddo Muharebesi sırasında ise 57. Alayın kalan mevcut esir edilmiştir.

Bu kahramanların anısına o günden beri Türk ordusunda 57. Alay bulunmamaktadır. 57. Alay, dünya üzerinde en çok madalya sahibi olan alay olduğu için dünyanın en kahraman alayı olarak nitelendirilmektedir.