58 saatlik yasak işe yarıyor

Ekipler, sokaktaki kişiler ile sürücülerin izin belgelerini kontrol etti. Türk Kızılay Bolu Şubesi ekipleri, polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek görev başındakilere çorba ve çay ikramında bulundu. Belediye temizlik işçileri de boş kalan cadde ve sokakları temizledi. Yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu D-100 karayolu ve Gölyüzü Caddesi ile Anıtpark Meydanı sessizliğe büründü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Kurallara uymayanlara idari para cezası kesildi.

Gölcük’te sessizlik hakim;

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Bolu'da, doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı 58 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü. Batı Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden bir olan ve her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen tabiat parkında sakinlik hakim. Özellikle Ankara ve İstanbul'dan gelenlerin tercih ettiği kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkındaki piknik alanları ve göl çevresindeki iskeleler boş kaldı. Tabiat parkında sadece sokak hayvanları ile görevlilerin olduğu görüldü.