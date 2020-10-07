584 kişi sürücü bilgilerini kimliğe yükletti

Haber: Ceylan Beykoz

İçişleri Bakanlığı "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne giderek sürücü belgesi bilgilerini kimlik kartına yükletti. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdür Vekili Mustafa Adnan Demirel’den "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi hakkında bilgiler alan Bolu Valisi Ahmet Ümit, ilimiz genelinde bugüne kadar 584 vatandaşın sürücü belgesi bilgilerini kimlik kartına aktardığını açıkladı.

“VATANDAŞLARIMIZ RANDEVU ALARAK BU UYGULAMADAN ÜCRETSİZ OLARAK YARARLANABİLECEKLERDİR”

Vatandaşlarımızın randevu alarak Sürücü Belgesi bilgilerini kimlik kartına ücretsiz olarak aktarabileceklerini söyleyen Vali Ümit, “İçişleri Bakanlığımız vatandaşımızın işini önemli ölçüde kolaylaştıran ‘Hayat Kimliğinle Kolay’ projesiyle yeni bir hizmeti faaliyete geçirdi. Dijital ortamda sürücü belgemizi T.C. kimlik kartımıza yükletmek suretiyle artık sürücü belgemizi kimlik kartımızın üzerinde taşıyacağız. Yani sürücü belgemizi bundan sonra üzerimizde taşımamız gerekmeyecek. Vatandaşlarımız proje kapsamında Sürücü Belgesini, Alo 199 Çağrı Merkezi ve ‘randevu.nvi.gov.tr’ web adresinden alacakları randevuyla Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerimizden T.C. Kimlik Kartına aktarımını yapabileceklerdir. Bu imkânı sağlayan Sayın İçişleri Bakanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.