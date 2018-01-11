Haber: Semih Baykal

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü 2017 yılında Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği faaliyetlerini açıkladı. İşte Çocuk Şube Müdürlüğü’nün yaptığı faaliyetler; “ Haklarında “Kayıp Şahıs” müracaatında bulunulan (59) çocuk bulunarak kurum ve ailelerine teslim edilmiş, TCK 194. Maddesi gereğince Sağlık için tehlike oluşturabilecek maddeleri (Tütün ve Tütün Mamülleri, Alkol ve Uçucu Madde) satmaktan 13 işyeri sahibi şahsa adli işlem yapılmış, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı için Okullar ve çevrelerinde güvenli eğitim ortamının sağlanması için il merkezinde (89) okulda (64) personel Güvenli Eğitim Koordinasyon Sorumlusu olarak görevlendirilerek, okul giriş çıkışlarını kontrol etmek üzere (10) ekip görevlendirilmiş, Valilik İnternet Denetleme Komisyonu Üyeleri ile birlikte görevlilerimizce il merkezinde faaliyet gösteren (11) internet kafeler değişik tarihlerde (164) kez denetlenmiş, ayrıca okullarımız çevresinde bulunan umuma açık yerler ile parklarda görevlilerimizce düzenli olarak denetleme ve kontroller yapılmaktadır. Çocuk Şube Müdürlüğümüz tarafından çocuk suçları ile çocuklara yönelik suçların önlenmesi, suçun meydana gelmesi durumunda ise bu çocukların sosyal rehabilitasyonlarının sağlanması, toplumla bütünleştirilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam edecektir.”