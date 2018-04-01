HABER:Gönül Olutürk

Duruşmada, sanıklar cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapmaya devam etti. Tutuklu sanık Faruk Turhan, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, örgütün gizli haberleşme kanalı ByLock bağlantısının da operatör kaynaklı hatadan olduğunu düşündüğünü savundu. Adalet kavramını uzun cümleler ve dini boyutuyla anlatan Turhan'a mahkeme başkanı Seyfi Han, sanığa sadece savunma yapması gerektiğini hatırlatarak, "Bu bir konferans değil. Dinle ilgili ya da adaletle ilgili konuşmayın. Kendinizi savunmaya yönelik savunma yapın. Bir konferans olsa sizi dinlerdim. Ama şu anda bunları dinleyemeyiz." diye uyarıda bulundu.

Sanıkların dinlenmesi esnasında Kastamonu'da yaşayan ve itirafçı olan S.G. duruşmada tanık olarak dinlendi. Duruşmaya SEGBİS aracılığı ile bağlanan S.G, FETÖ/PDY ile üniversitede tanıştığını ifade ederek, "Bu evlerde kaldıktan sonra bana birtakım görevler verildi. Bu görevleri de yerine getirdikten sonra subay olmak istediğimi örgütün ileri gelenlerine aktardım. Örgüt içinde üniversite sorumlusu olan ve hakkında açılan bir davada tutuklu yargılanan Remzi Dayanır, beni İstanbul Maltepe'de bulunan yurda yönlendirdi. Orada beni karşılayan bir şahıs tarafından bölgede bulunan bir eve götürüldüm. Burada Kuran'ı Kerim'e el basmak şartıyla yemin ettiğim takdirde bana soruların verileceği söylendi. Bunu yaptıktan sonra bana sınav soruları verildi. Sınavda bu soruların yüzde 80-90'ı çıktı. Bu sayede subay oldum" dedi.

İfadesinde halen devam eden davada yargılanan tutuksuz sanıklardan H.H'yi de teşhis ettiğini kaydeden S.G,"Bu dosyada yargılanan H.H. isimli teşhis tutanağı üzerinden teşhis ettim. Ama ismini hatırlamıyorum. Kendisinin örgüt içinde faaliyet icra ettiğini bölgeci olabileceğini beyan etmiştim" ifadesini kullandı.

Tanığın dinlenmesinin ardından, sanıklar son savunmalarını yapmaya devam etti. Tutuksuz sanıklardan R.A. örgüte üye olmadığını savundu. Tutuklu sanık Hidayet Tosun da Zaman gazetesi aboneliğinin, abone olduğu dönemde hiçbir suç teşkil etmediğini öne sürdü. Tosun, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda örgütün yurt dışındaki okullarını övdüğü iddialarını kabul ederek, "Bu yapı dünyanın her yerine okullar açarak Türk bayrağını dalgalandırdığı için sosyal medya hesabımdan paylaşımlar yapmıştım. Ama bu beni terör örgütü üyesi yapmaz. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olmama rağmen diğer takımların da yurt dışında başarı elde etmesinde onları da desteklemişimdir" sözleriyle kendini savundu.

Sanıkların savunmalarını tamamlamasının ardından, kısa bir müzakere arası veren mahkeme heyeti, M.T. ve Y.Y.'nin tahliyesine karar vererek, karar duruşmasının 18 Nisan tarihinde görüleceğini açıkladı. Öte yandan, mahkeme heyetinin duruşma arasında 3 tutuklu sanığın daha tahliyesine karar verdiği öğrenildi.

Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda görev yaparken önce açığa alınan sonra da meslekten ihraç edilen 64 sanığın, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanıklardan 39'unun örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığının tespit edildiği belirtiliyor.

Esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunan cumhuriyet savcısı, 59 sanığın 15'er yıla kadar hapsini, 6 sanığın da beraatını istemişti.