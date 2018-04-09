Haber: Gönül Olutürk

Alınan bilgiye göre bir piliç fabrikasında şoför olarak çalışmaya başlayan evli ve 2 çocuk babası Ahmet Çalkaya (59) Aktaş Mahallesinde bulunan evinin bodrumunda kendini asarak hayatına son verdi. Aslen Kıbrıscıklı olan Ahmet Çalkaya’nın cansız bedenini eşi bularak polise haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekibi Çalkaya’nın intihar ettiğini belirledi.

Geçmiş dönemlerde MHP’nin il ve ilçe yönetimlerinde de uzun süre görev yapan Ahmet Çalkaya Bolu’da oldukça sevilen biriydi. Çalkaya’nın acı ölümü büyük üzüntü yarattı.