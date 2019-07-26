5.Rakip Erzurumspor

Haber: Aysun Beykoz

Daha önce oynadığı 4 hazırlık maçında fazla varlık gösteremeyen Boluspor 5.maçını yarın saat 13.00’te Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacak. Kırmızı-beyazlılar bu maça kadar oynadığı müsabakalarda Fenerbahçe’ye 2-0, Westerlo’ya 2-0, Qabala’ya 2-1, Osmanlıspor’a ise 1-0 yenilerek umut vermemişti. Kırmızı-beyazlılar maç öncesinde dün saat 10.00 ve 17.30’da Karaçayır Boluspor Kulübü Tesisleri’nde yaptığı idmanla hazırlıklarına devam etti.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2019, 11:08