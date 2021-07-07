 6 araca çarpan şüpheli yakalandı



Haber: Ceylan Beykoz

Serkan Ş. (37), Bolu'dan Ankara yönüne giden ve otostop yaparak durdurduğu M.B. (68) idaresindeki 41 YK 210 plakalı tırı gasbetti. İhbar üzerine Otoyol Bölge Trafik ekipleri Şahnalar köyü mevkisinde tırı durdurmak istedi. Bu esnada direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü aynı yönde seyreden 31 ACU 326 ve 31 D 2741 plakalı çekicilerle 54 KZ 584 plakalı kamyona, 06 GD 5777, 67 LN 328 ve 34 CPH 907 plakalı otomobillere çarptıktan sonra refüje çıkarak durdu.

Kazada 34 CPH 907 plakalı araçta bulunan Yiğit Y. (12) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Serkan Ş'nin 12 ayrı suçtan kaydının olduğu belirlendi.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ile normale döndü.