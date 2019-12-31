6 ay zam yok

Haber: C. Kutay AYKAN
Cumhurbaşkanı kararıyla 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde alkollü içki ve sigaranın asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının enflasyon kadar artışından muaf olacak.
HAZİRAN'A KADAR ZAM YOK
Alkollü içki ve sigaraya 6 ayda bir enflasyon oranında yapılan vergi artışı, Ocak-Haziran 2020 dönemi için uygulanmayacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, alkollü içki ve sigaranın asgari maktu ve maktu vergi tutarlarına 6 ayda bir uygulanan enflasyon kadar artış, 2020 yılının ilk yarısında (ocak-haziran dönemi) yapılmayacak.Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2019, 10:12