6 ay zam yok

Haber: C. Kutay AYKAN

Cumhurbaşkanı kararıyla 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde alkollü içki ve sigaranın asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının enflasyon kadar artışından muaf olacak.

HAZİRAN'A KADAR ZAM YOK

Alkollü içki ve sigaraya 6 ayda bir enflasyon oranında yapılan vergi artışı, Ocak-Haziran 2020 dönemi için uygulanmayacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, alkollü içki ve sigaranın asgari maktu ve maktu vergi tutarlarına 6 ayda bir uygulanan enflasyon kadar artış, 2020 yılının ilk yarısında (ocak-haziran dönemi) yapılmayacak.

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2019, 10:12