6 ayda Bolu’da kaç esnaf kepenk kapattı?

Haber: C. Kutay Aykan

Gün geçmiyor ki benzine, mazota, LPG’ye, elektriğe ve doğalgaz’a gelen zamlar hem gıda hem de sebze meyve sektörünü de etkilemeye devam ediyor. BESOB verilerine göre 01 Ocak – 20 Haziran 2022 tarihleri arasında 510 esnaf işyeri açarken, yine bu tarihler arasında 240 esnaf zarar ettiği gerekçesiyle işyerlerine kilit vurmak zorunda kaldı.

Yine BESOB verilerine göre 2021 yılında 989 kişi işyeri tescili yaparken, ekonomik zorluklar nedeniyle 444 esnaf işyerini kapatarak, hem pandemiden hem de ekonominin yüksek olmasından dolayı işyerlerinin kapılarına kilit vurarak, hem işyerini kapattılar hem de işsizlik sayısını yükselttiler.

2021 yılı ve 2022 yılının ilk atı ayı içerisinde ekonomik zorluklara dayanamayan toplam 684 esnaf, hayallerine veda etmek zorunda kaldı. 2021 yılında iş yerine kapatmak zorunda kalan sektörlerin başında lokantacılar gelirken, bunu bakkal, bayi, büfe, karayolu ile yük taşımacılığı, kahvehane ve kıraathane(Kafe) ve pazarcılık sektörü izlerken, yine 2021 yılı içerisinde en çok açılar işletmeler başında lokantacılık, bakkal, bayi, büfe, karayolları yük taşımacılığı, konfeksiyon ve pazarcılık sektörü gelmekte. 2022 yılının ilk 6 ay içerisinde işyeri açıp, ekonomik zorluk nedeniyle kapatmak zorunda kalan 240 işletmenin yanı sıra yıl sonunda ise bu rakamın 500’ü geçmesi bekleniyor.

KİRALAR YÜKSEK

Bolu’da işyerlerinin kapalı olmasının bir nedeni kiraların aşırı derecede yüksek olması. Ana arterler üzerinde ve bazı caddeler üzerinde kafe açan esnaflar, artan ekonomik hayat şartlarına dayanamazken, işyerlerinin kiralarının yüksek oluşu, özellikle bu sektörü vurdu. Bir çok kafenin camlarında satılık veya kiralık yazıları da dikkatlerden kaçmadı.