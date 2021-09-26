6 bilişim personeli alınacak



Haber: Yasin Bilgi

Ticaret Bakanlığının, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere sınavla 16 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Başvurular dijital ortamda 11 Ekim- 20 Ekim tarihlerinde yapılabilecek.

Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecek.