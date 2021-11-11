6 bölgeden 61 satış personeli katıldı



Haber: C. Kutay Aykan

Motivasyon Birlikteliği Programı Narven A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Recep Aydoğanlı’nın açılış konuşması ve ardından Açık Büfe Restoran’da düzenlenen akşam yemeği ile başladı. Tesiste konaklayan çalışanlar, eğitim öncesi SPA alanlarında dinlenme olanağı buldular.

Programın ikinci günü; Narven A.Ş. Satış Müdürlüğü Oryantasyon, Süreçler ve İç Bilgilendirme Eğitimleri ile birlikte İşletme Müdürü İbrahim Yüksel’in tesisin genel işletme durumu hakkında satış ekibine bilgiler vermesi ile başladı. Eğitimlerin ardından satış ekibi, Akademi Atak eğitmenleri tarafından İletişim ve Takım Çalışması konuları üzerine hazırlanan eğitsel oyunları oynadı. Programın devamında Narven A.Ş. yöneticileri ve satış ekibi akşam yemeğinin ardından Nazlıgöl Kafe’de düzenlenen canlı müzik programında bir araya geldi.

Programın üçüncü gününde; Narven A.Ş. Satış Müdürlüğü yöneticileri tarafından hazırlanan Tesis Tanıtımı, Satış Yöntemleri (Demo), Satış Yöntemleri (Tur), Müşteri Karşılama ve Ağırlama, Maket Tanıtımı, Fiyat Açma ve Masa Tanıtımı eğitimleri gerçekleştirildi.

Motivasyon Birlikteliği Programı’nın kapanış bölümünde Narven A.Ş. Türkiye Satış Müdürü Tolga Cinaloğlu programa katılımlarından dolayı ekip üyelerine ve programın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti ve devamında yıl içerisinde Hisseli Gayrimenkul satışlarında başarılı olan çalışanlara Başarı Belgeleri ve hediyeleri takdim edildi.

Programın son bölümünde Narven A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Recep Aydoğanlı; her geçen gün büyüyen bir aile olduklarını, satış ekibinin performansından dolayı yaşadığı mutluluğu ve önümüzdeki süreçte de başarılarının yükselerek devam edeceğine yürekten inandığını ifade etti. Aydoğanlı gösterdikleri performanstan ötürü çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Narven satış ekibine yönelik üç gün boyunca süren Motivasyon Birlikteliği Programı, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.