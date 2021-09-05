6 Eylül tarihinden itibaren

Haber: Aysun Beykoz

Bununla beraber toplu taşımada da PCR dönemi başlıyor. Buna göre Covid-19 aşısı yaptırmamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin toplu ulaşım araçlarıyla şehirler arası seyahat yapmak istemesi durumunda negatif sonuçlu PCR testi yapılması gerekli olacakken, yolculuk yapacaklar için 6 kritik madde öne çıkıyor. Öte yandan konser, sinema ve tiyatro gibi toplu faaliyetler için de yeni uygulamalar söz konusu olacak. Covid-19 sürecinin getirdiği önemli düzenlemeler 6 Eylül'den itibaren başlıyor. Bunların başında yüz yüze eğitim süreci yer alırken, diğer yandan toplu taşıma ile şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen aşı olmamış ve hastalığı geçirmemiş kişiler için PCR testi zorunluluğu getirildi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR!

Kabine toplantısında alınan kararlar neticesinde yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yüz yüze eğitim döneminde aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu getirildi. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre haftada 2 kez yapılacak test sonuçları okul müdürlükleri tarafından kayıt altında tutulacak.

PCR TESTLERİNİ OKUL İDARELERİ KAYIT ALTINA ALACAK

Genelgede başta öğretmenler olmak üzere, kantin çalışanları, öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin haftada iki kez yaptıracağı PCR testleri okul idareleri tarafından kayıt altında tutulacak.

KONSER, SİNEMA VE TİYATRO GİBİ FAALİYETLERDE PCR TESTİ ZORUNLU OLDU

Aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilecek. Bunun yanı sıra 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişiler, konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılırken de negatif PCR testi sunmak zorunda kalacak.

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2021, 14:07