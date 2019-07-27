6 gün sonra cesedi bulundu

Haber:Aysun Beykoz

20 Temmuz Cumartesi günü saat 18:47’de evinden çıkan 51 yaşındaki Bayram Kahveci’den 6 gün sonra kötü haber geldi. 51 yaşındaki Kahveci’nin eşiyle tartıştıktan sonra telefonunu, banka kartlarını ve arabasının anahtarını evde bırakarak çıktığı ve son olarak aynı gün 19:47’de Gölköy girişinde bulunan güvenlik kulübesine ait güvenlik kameralarında göründüğü belirtilmişti. Bugün sabah saatlerinde balık tutmak için Gölköy’e giden vatandaşlar bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından cesedin 6 gün önce kaybolan Bayram Kahveci’ye ait olduğu belirtildi. Kahveci’nin intihar ettiği ihtimali üzerinde duran jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı .

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2019, 11:43