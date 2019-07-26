Haber: Esra Öztürk

Edinilen bilgiye göre 20 Temmuz Cumartesi günü saat 18:47’de evinden çıkan 51 yaşındaki Bayram Kahveci’den 6 gündür haber alınamıyor. 51 yaşındaki Kahveci’nin eşiyle tartıştıktan sonra telefonunu, banka kartlarını ve arabasının anahtarını evde bırakarak çıktığı ve son olarak aynı gün 19:47’de Gölköy girişinde bulunan güvenlik kulübesine ait güvenlik kameralarında göründüğü belirtildi. Olayla ilgili jandarma ve polis ekipleri arama çalışmalarına başladı. Ailesi tarafından aranan Bayram Kahveci’yi görenlerin 0539 657 05 84 numaralı telefondan eşi Emine Kahveciye, jandarmaya ve polise haber vermeleri istendi.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2019, 12:47